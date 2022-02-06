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О. Березуцкая: никаких официальных предложений по работе в ЦСКА мне не поступало

Жена тренера ЦСКА Василия Березуцкого Ольга прокомментировала информацию о своих переговорах с руководством красно-синих по поводу возможной работы на клубном телевидении.
Фото: Reuters
- СМИ стоит успокоиться, никаких официальных предложений по работе мне не поступало. Все, что я пишу у себя в инстаграме - это мое искреннее желание узнать реальные потребности болельщиков и помочь родному клубу, - передает слова Березуцкой "РБ Спорт".

Ранее Ольга Березуцкая в своем инстаграме провела среди подписчиков опрос на тему "Нравится ли вам контент CSKA TV и социальных сетей клуба на данный момент?" До этого медиаслужбы ЦСКА спровоцировали масштабный скандал, представив новичка клуба турецкого полузащитника Юссуфа Языджи видеороликом, вызвавшим массовое негодование в медиапространстве.


Теги: ЦСКА Березуцкий В
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