- СМИ стоит успокоиться, никаких официальных предложений по работе мне не поступало. Все, что я пишу у себя в инстаграме - это мое искреннее желание узнать реальные потребности болельщиков и помочь родному клубу, - передает слова Березуцкой "РБ Спорт".
Ранее Ольга Березуцкая в своем инстаграме провела среди подписчиков опрос на тему "Нравится ли вам контент CSKA TV и социальных сетей клуба на данный момент?" До этого медиаслужбы ЦСКА спровоцировали масштабный скандал, представив новичка клуба турецкого полузащитника Юссуфа Языджи видеороликом, вызвавшим массовое негодование в медиапространстве.
О. Березуцкая: никаких официальных предложений по работе в ЦСКА мне не поступало
Жена тренера ЦСКА Василия Березуцкого Ольга прокомментировала информацию о своих переговорах с руководством красно-синих по поводу возможной работы на клубном телевидении.
Фото: Reuters