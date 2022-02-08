Семенов отметил, что осознает серьезность своей ошибки. При этом, по словам футболиста, произошедшее не свидетельствует об уровне его мастерства.
"Последнюю игру с Бельгией особенно больно вспоминать? Да, неприятное время. Я понимаю, что совершил большую ошибку, этот кикс. Конечно, не показал 100% своих возможностей. Но это не то что уровень твоего мастерства - случай. Дай мне еще 100 таких передач - я все 100 выбью. А тут вот так судьба распорядилась", - сказал Семенов.
Напомним, что на Евро-2020 сборная России финишировала на последнем месте в группе, где ее соперниками были Дания, Финляндия и Бельгия.
Отметим, что в нынешнем розыгрыше РПЛ Семенов принял участие в 17 матчах и не отличился результативными действиями.
Источник: Чемпионат
Семенов прокомментировал свою ошибку в матче с Бельгией на Евро-2020
Защитник "Ахмата" и сборной России Андрей Семенов высказался об ошибке, допущенной им в матче с командой Бельгии на групповом этапе Евро-2020 (0:3).
Фото: "Чемпионат"