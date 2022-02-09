"Как оценю первую часть сезона? Доволен ею. Набрали достаточно много очков и ушли на зимнюю паузу на высоком месте. От третьего отстаем всего на одно очко! До "Динамо" и "Зенита" отрыв, конечно, побольше, но все еще может измениться", - сказал Эджуке.
Напомним, что ЦСКА располагается на четвертом месте в турнирной таблице РПЛ, имея в запасе 30 очков. От лидирующего в чемпионате "Зенита" коллектив Алексея Березуцкого отделяют восемь очков.
Эджуке поучаствовал в 18 матчах текущего розыгрыша РПЛ. В активе 24-летнего нападающего четыре гола и три результативные передачи.
Источник: Sport24
Эджуке: доволен первой частью сезона. ЦСКА ушел на зимнюю паузу на высоком месте
Форвард ЦСКА Чидера Эджуке заявил, что доволен тем, как сложилась для "армейцев" первая часть нынешнего сезона.
Фото: Sport24