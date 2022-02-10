По словам Умярова, Витория не произнес прощальной речи после увольнения с поста главного тренера "Спартака".
"Самое обидное, что не было момента прощания с Руем. Командный ужин в Сочи? В Сочи мы не прощались, и завершающей речи Руй не произнес. Остался ли осадок? В любом случае да. Потом написал Витории, попрощался лично", - сказал Умяров.
Напомним, что Витория возглавил "Спартак" перед началом текущего сезона. Португальский специалист покинул пост наставника команды в декабре.
Источник: Sport24
Умяров: от ухода Витории остался осадок, прощальной речи Руй не произнес
Полузащитник "Спартака" Наиль Умяров высказался об уходе Руя Витории с поста главного тренера "красно-белых".
Фото: Sport24