"Я думаю, в феврале на матчах РПЛ все будут соблюдать масочный режим и социальную дистанцию. Безусловно, жизни людей дороже, чем футбольный матч. В феврале же холодно, кто-то в России в это время ходит на футбол?
Футбол в России не стал игрой, которую смотрят всей семьей. Помню, я была на на матче "Барселоны" и вокруг меня было много и женщин, и девушек, и бабушек, и внуков. У нас не так, как в Испании. Мы не подняли интерес к этой игре в нашей стране. На художественной гимнастике, фигурном катании можно увидеть семьи, а на футболе нет", - цитирует Роднину РБ Спорт.
Российская Премьер-лига ушла на зимнюю паузу. В первой части сезона команды провели по 18 матчей. Первое место в таблице чемпионата России занимает "Зенит", петербургский клуб имеет в активе 38 очков. Следом идет "Динамо", "бело-голубые" отстают от петербуржцев на 2 очка. Тройку замыкает "Сочи" (31 очко). Первый тур после зимнего перерыва состоится 26-28 февраля. В эти дни будут сыграны матчи 19-го тура чемпионата.
Напомним, с 1 июня 2022 года в России в силу вступит закон о введении "паспорта болельщика" (Fan ID). Законопроект трех чтениях был принят Государственной Думой и одобрен в Совете Федерации. 30 декабря 2021 года президент России Владимир Путин подписал закон. Предполагается, что оформить паспорт болельщика можно будет через портал Госуслуг. В Fan ID будет отражена история действий их обладателей на спортивных мероприятиях.
Роднина: футбол в России не стал игрой, которую смотрят всей семьей
Депутат Государственной Думы Ирина Роднина оценила популярность футбола в России.
Фото: ТАСС