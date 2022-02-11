— Пятеро из одной страны - это много. Тем более если это иностранцы с другого континента. Как бразильская пятерка будет оказывать влияние на "Зенит", не возникнет ли опасность появления отдельной диаспоры - во многом зависит от руководства клуба. Как оно будет контролировать ситуацию, относиться к бразильцам, — приводит слова Сёмина "Спорт Уик-Энд".
В зимнее трансферное окно "Зенит" приобрёл нападающего "Интернасьонала" Юри Алберто. Бразилец стал пятым представителем своей национальности в команде. В российском клубе уже играют Малком, Вендел, Дуглас Сантос и Клаудиньо. Альберто подписал контракт до 2027 года.
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"Пятеро из одной страны - это много". Семин — о бразильской пятерке в "Зените"
Российский тренер Юрий Семин рассказал о своём отношении к пяти бразильцам в составе "Зенита".
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