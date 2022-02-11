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Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2021/22
Манчестер Юнайтед
15:30
СаутгемптонНе начат
П1 1.62X 4.3П2 5.2
Эвертон
18:00
Лидс ЮнайтедНе начат
П1 2.37X 3.6П2 2.95
Уотфорд
18:00
БрайтонНе начат
П1 3.75X 3.25П2 2.14
Брентфорд
18:00
Кристал ПэласНе начат
П1 2.6X 3.05П2 3
Норвич
20:30
Манчестер СитиНе начат
П1 22X 8.8П2 1.14

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2021/22
Кадис
16:00
СельтаНе начат
П1 4X 3.25П2 2.07
Вильярреал
18:15
Реал МадридНе начат
П1 2.65X 3.35П2 2.75
Райо Вальекано
20:30
ОсасунаНе начат
П1 2.11X 3.2П2 4
Атлетико
23:00
ХетафеНе начат
П1 1.48X 4.2П2 8

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2021/22
Лацио
17:00
БолоньяНе начат
П1 1.72X 4П2 4.8
Наполи
20:00
ИнтерНе начат
П1 2.75X 3.35П2 2.65
Торино
22:45
ВенецияНе начат
П1 1.52X 4.4П2 6.4

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2021/22
Бохум
17:30
БаварияНе начат
П1 10X 7.2П2 1.24
Гройтер Фюрт
17:30
ГертаНе начат
П1 2.95X 3.2П2 2.55
Боруссия М
17:30
АугсбургНе начат
П1 1.66X 4.2П2 5
Фрайбург
17:30
МайнцНе начат
П1 2.18X 3.5П2 3.4
Айнтрахт
17:30
ВольфсбургНе начат
П1 2.25X 3.4П2 3.3
Байер
20:30
ШтутгартНе начат
П1 1.43X 5.2П2 6.6

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2021/22
Монпелье
19:00
ЛилльНе начат
П1 3.15X 3.4П2 2.36
Лион
23:00
НиццаНе начат
П1 1.88X 3.85П2 4

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Краснодар
13:00
МальмеНе начат
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"Пятеро из одной страны - это много". Семин — о бразильской пятерке в "Зените"

Российский тренер Юрий Семин рассказал о своём отношении к пяти бразильцам в составе "Зенита".
Фото: Getty Images
— Пятеро из одной страны - это много. Тем более если это иностранцы с другого континента. Как бразильская пятерка будет оказывать влияние на "Зенит", не возникнет ли опасность появления отдельной диаспоры - во многом зависит от руководства клуба. Как оно будет контролировать ситуацию, относиться к бразильцам, — приводит слова Сёмина "Спорт Уик-Энд".

В зимнее трансферное окно "Зенит" приобрёл нападающего "Интернасьонала" Юри Алберто. Бразилец стал пятым представителем своей национальности в команде. В российском клубе уже играют Малком, Вендел, Дуглас Сантос и Клаудиньо. Альберто подписал контракт до 2027 года.

"Руководство поступило очень грамотно". Семин — о продаже Азмуна в "Байер"


Теги: Зенит Семин
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