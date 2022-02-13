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Источник: "Зенит" и "Химки" близки к договоренности по трансферу Лантратова

"Зенит" возобновил переговоры с "Химками" по трансферу вратаря Ильи Лантратова.
Фото: "Химки"
Стороны близки к договоренности о переходе игрока. При этом клубы пока не решили, когда именно Лантратов перейдет в "Зенит" - до конца зимнего трансферного окна или следующим летом.

Напомним, ранее СМИ сообщали, что "Химки" готовы продать Лантратова зимой за три миллиона евро. Также сообщалось, что летом на игрока претендовал московский ЦСКА.

Лантратов выступает за "Химки" с 2019 года. Контракт 26-летнего вратаря с подмосковным клубом рассчитан до лета 2025 года.

Источник: Чемпионат


Теги: Химки Зенит Лантратов Российские трансферы
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