По данным источника, "Зенит" предложил Сутормину новый контракт. Действующее соглашение полузащитника с петербургским клубом рассчитано до конца нынешнего сезона. Фактором, который может сыграть против продления Суторминым контракта с "Зенитом", является нехватка игровой практики. При этом у хавбека есть вариант с переходом в "Динамо" по окончании сезона.
Отметим, что в текущем розыгрыше РПЛ Сутормин принял участие в 16 матчах, забил три гола и сделал одну результативную передачу. "Зенит" возглавляет турнирную таблицу чемпионата, набрав 38 очков.
Источник: РБ Спорт
СМИ: "Зенит" предложил новый контракт Сутормину. У игрока также есть вариант с переходом в "Динамо"
Фото: "Зенит"