Орещук отметил, что "Зенит" вряд ли упустит шанс продолжить сотрудничество с Суторминым. Также менеджер заявил, что "Динамо" не станет платить Алексею такие же суммы, как "Зенит".
"Сутормин - россиянин. Такой игрок всегда пригодится. Вряд ли "Зенит" отпустит такого игрока. Он является боевой единицей. "Динамо" не будет платить Сутормину те деньги, которые он получает в "Зените". А переплачивать "бело-голубые" не любят и не хотят взрывать зарплатную ведомость", - сказал Орещук.
Напомним, ранее СМИ сообщили, что "Динамо" заинтересовано в подписании Сутормина. Также указывалось, что "Зенит" предложил игроку новый контракт. Действующее соглашение хавбека с клубом истекает по окончании сезона.
Источник: РБ Спорт
Орещук: "Динамо" не станет платить Сутормину те деньги, которые он получает в "Зените"
Футбольный менеджер Роман Орещук прокомментировал информацию об интересе "Динамо" к полузащитнику "Зенита" Алексею Сутормину.
Фото: "Зенит"