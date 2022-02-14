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Орещук: "Динамо" не станет платить Сутормину те деньги, которые он получает в "Зените"

Футбольный менеджер Роман Орещук прокомментировал информацию об интересе "Динамо" к полузащитнику "Зенита" Алексею Сутормину.
Фото: "Зенит"
Орещук отметил, что "Зенит" вряд ли упустит шанс продолжить сотрудничество с Суторминым. Также менеджер заявил, что "Динамо" не станет платить Алексею такие же суммы, как "Зенит".

"Сутормин - россиянин. Такой игрок всегда пригодится. Вряд ли "Зенит" отпустит такого игрока. Он является боевой единицей. "Динамо" не будет платить Сутормину те деньги, которые он получает в "Зените". А переплачивать "бело-голубые" не любят и не хотят взрывать зарплатную ведомость", - сказал Орещук.

Напомним, ранее СМИ сообщили, что "Динамо" заинтересовано в подписании Сутормина. Также указывалось, что "Зенит" предложил игроку новый контракт. Действующее соглашение хавбека с клубом истекает по окончании сезона.

Источник: РБ Спорт


Теги: Сутормин Орещук Динамо Зенит
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