"Зенит" сыграет с "Бетисом" в рамках раунда стыковых матчей Лиги Европы. Первая встреча состоится 17 февраля на "Газпром Арене" в Санкт-Петербурге. Ответная игра запланирована на 24 февраля, она пройдет в Севилье на стадионе "Бенито Вильямарин".
"Считаю ли я себя преданным фанатом "Зенита"? Конечно.
Верю в победу над "Бетисом"? Да! Сбрею усы, если "Зенит" выиграет Лигу Европы. Усы вырастут, а чемпионство - навсегда!" - приводит слова Боярского РБ Спорт.
В 2008 году "Зенит" под руководством Дика Адвоката выиграл Кубок и Суперкубок УЕФА.
11 февраля "Зенит" завершил тренировочный сбор в Португалии. В последнем матче на этом сборе сине-бело-голубые победили датский "Брондбю" (2:1). Петербуржцы выиграли предсезонный турнир Atlantic Cup. Ранее петербуржцы обыгрывали "Мидтьюлланд" (1:0) и "Копенгаген" (1:1, 4:3 - по пенальти). В 3-х матчах "Зенит" набрал 8 очков.
Боярский: сбрею усы, если "Зенит" выиграет Лигу Европы
Народный артист РСФСР и болельщик "Зенита" Михаил Боярский поделился ожиданиями от матче сине-бело-голубых с "Бетисом" в плей-офф Лиги Европы.
Фото: ТАСС