Алип и Аршавин вместе играли за "Кайрат". По словам Нуралы, Аршавин поддерживал его и давал ему много подсказок.
"Да, в 2018 году я дебютировал за "Кайрат", а Аршавин тогда проводил последний сезон. Он меня очень поддерживал. Понятно, что он старше меня и из-за возрастной дистанции особого общения не было. Но на выездах мы иногда вместе жили в одном номере. Он интересовался моей жизнью, рассказывал о себе. Много подсказывал", - заявил Алип.
Отметим, что сейчас Аршавин работает в "Зените" в должности заместителя генерального директора клуба. Алип перешел в "Зенит" в зимнее трансферное окно из "Кайрата". Он будет выступать за петербуржцев на правах аренды.
Источник: Спорт-Экспресс
Новичок "Зенита" Алип рассказал о своем знакомстве с Аршавиным
Защитник "Зенита" Нуралы Алип рассказал о знакомстве с бывшим форвардом петербургского клуба Андреем Аршавиным.
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