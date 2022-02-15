"Зенит" сыграет с "Бетисом" в рамках раунда стыковых матчей Лиги Европы. Первая встреча состоится 17 февраля на "Газпром Арене" в Санкт-Петербурге. Начало - в 20:45 мск. Ответная игра запланирована на 24 февраля, она пройдет в Севилье на стадионе "Бенито Вильямарин". Стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск.
"Пока мы не увидим состояние "Зенита", можно говорить, что они пройдут "Бетис". В футболе всякое бывает, тем более игры на вылет всегда непредсказуемые. С другой стороны, небольшое преимущество в плане игрового ритма есть у "Бетиса". Переход Азмуна в "Байер" также может сказаться в этом противостоянии", - приводит слова Семшова РБ Спорт.
Для "Зенита" это будет первый официальный матч в 2022 году. "Бетис" 13 февраля в гостях победил "Леванте" (4:2) в Ла Лиге.
Сегодня стало известно, что первый матч между "Зенитом" и "Бетисом" в Санкт-Петербурге будет обслуживать бригада арбитров из Франции во главе с Бенуа Бастьеном.
Семшов: переход Азмуна в "Байер" может сказаться на матчах "Зенита" с "Бетисом"
Бывший полузащитник "Зенита" Игорь Семшов высказался по поводу предстоящего матча петербуржцев с "Бетисом" в плей-офф Лиги Европы.
Фото: ТАСС