Чистяков отметил, что Лукаку превосходит Дзюбу в скорости. Также он поделился мнением о сильных сторонах в игре Дзюбы и назвал Артема лучшим нападающим в чемпионате России.
"У них есть различия. Наверное, Лукаку чуть быстрее, он левша. Артем идеально борется, против него тяжело. Он игрок штрафной, тяжело с ним в верховой борьбе. Это лучший, наверное, нападающий в нашем чемпионате", - сказал Чистяков.
Напомним, что Чистяков противостоял Лукаку в матче "Зенита" с "Челси" в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов. Игра прошла в рамках первого тура групповой стадии ЛЧ и завершилась победой лондонцев с минимальным счетом.
Источник: Известия
Чистяков: Лукаку чуть быстрее Дзюбы, но Артем идеально борется, против него тяжело
Защитник "Зенита" Дмитрий Чистяков сравнил форварда петербургской команды Артема Дзюбу и нападающего "Челси" Ромелу Лукаку.
Фото: "Зенит"