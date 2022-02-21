"Почему я верю в проект "Локо"? Здесь остались люди Рангника. Понятно, что идет большое давление. Все сразу хотят результат. Когда они работали в "Лейпциге", то все создавали с нуля, поэтому давления не было вообще. В "Локо" гораздо сложнее", - сказал Мампасси.
Напомним, что Рангник, занимавший в "Локомотиве" пост руководителя по спорту и развитию, в ноябре покинул клуб и был назначен на должность главного тренера "Манчестер Юнайтед".
Мампасси в декабре перешел в "Локомотив" из донецкого "Шахтера". Он заключил с "железнодорожниками" пятилетний контракт.
Источник: Спорт-Экспресс
Мампасси: я верю в проект "Локомотива", потому что здесь остались люди Рангника
Защитник "Локомотива" Марк Мампасси рассказал, почему верит в проект московского клуба после ухода Ральфа Рангника в "Манчестер Юнайтед".
Фото: "Локомотив"