По данным источника, изменения лимита планируют обсудить на одном из ближайших исполкомов РФС. Предположительно, этот вопрос рассмотрят в марте.
Ожидается, что РПЛ вернется к заявке из 25 футболистов. Новый вариант лимита будет предусматривать увеличение максимального числа легионеров в заявке клубов на сезон до 13 человек. На поле будут иметь право одновременно находиться не более восьми иностранцев.
При этом потребуется заявлять минимум 12 отечественных футболистов, четыре из которых должны быть воспитанниками клуба, а восемь - воспитанниками национальной ассоциации. Россиян может быть в заявке и больше, лимит не ограничивает их число.
Сейчас клубы РПЛ вправе вносить в заявку на сезон восемь легионеров. Все они могут находиться на поле одновременно.
Источник: РБ Спорт
Источник: РФС обсудит вариант с увеличением числа легионеров в заявке клубов РПЛ до 13 человек
Стали известны нюансы возможных изменений лимита на легионеров в РПЛ.
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