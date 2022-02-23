В "Химках" сообщили о сроке действия контракта с Юраном

Сергей Юран заключил с "Химками" контракт на полтора года, сообщил член наблюдательного совета клуба Роман Терюшков.

Фото: Sportbox





Напомним, что ранее "Химки" объявили о назначении Юрана на пост главного тренера команды. До этого 52-летний специалист дважды работал в качестве наставника "Химок". Его предыдущим клубом был "СКА-Хабаровск".



Накануне "Химки" объявили о прекращении сотрудничества с Игорем Черевченко, занимавшим пост наставника команды. Клуб и тренер расторгли контракт по взаимному согласию сторон.



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Габулов прокомментировал назначение Юрана на пост главного тренера "Химок" "Контракт с Сергеем Юраном подписали на полтора года", - заявил Терюшков.Напомним, что ранее "Химки" объявили о назначении Юрана на пост главного тренера команды. До этого 52-летний специалист дважды работал в качестве наставника "Химок". Его предыдущим клубом был "СКА-Хабаровск".Накануне "Химки" объявили о прекращении сотрудничества с Игорем Черевченко, занимавшим пост наставника команды. Клуб и тренер расторгли контракт по взаимному согласию сторон.Источник: Матч ТВ