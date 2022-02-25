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Сербия согласна на проведение домашних для российских клубов матчей

Президент Сербии Александр Вучич поддержал инициативу, согласно которой российские спортивные клубы играли бы домашние матчи на сербской территории.
Фото: Getty images
Напомним, ранее сегодня исполком УЕФА принял решение запретить российским клубам и сборным проводить матчи под эгидой УЕФА на территории Российской Федерации на неопределенный срок.

"Получил информацию о том, что есть инициатива... чтобы российские клубы играли на территории Сербии домашние матчи. Так как сейчас часть клубов из отдельных стран не желают ехать в Москву, Санкт-Петербург, (Нижний) Новгород, Екатеринбург, Краснодар… Если все согласны с этим, мы для всех будем хорошей принимающей стороной, если так поможем решению проблемы", - сказал Вучич.

Из-за этого решения московский "Спартак" ответный матч 1/8 финала Лиги Европы против "РБ Лейпциг" не сможет провести в Москве. Эта игра должна пройти 17 марта. Первая игра в Германии состоится 10 марта.

24 марта сборная России в Москве на "ВТБ Арене" должна сыграть против Польши в полуфинальном стыковом матче за право выйти на ЧМ-2022. В случае победы россияне также дома в финальном матче сыграют с победителем пары Швеция - Чехия. Решение о месте проведения матчей примет ФИФА.

Источник: РИА Новости


Теги: Сербия Россия
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