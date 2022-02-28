Сегодня "железнодорожники" объявили о том, что немецкий специалист освобожден от должности главного тренера.
"Сегодня утром представитель Гисдоля проинформировал меня о решении Маркуса покинуть должность главного тренера "Локомотива". С клубом по этому решению Маркус лично не контактировал. Вместе с ним клуб покинул его помощник Луц Зибрехт", - цитирует Цорна Sport24.
Маркус Гисдоль стал главным тренером "Локомотива" в октябре 2021 года. На этом посту он сменил Марко Николича. Под его руководством столичный клуб провел 12 матчей, в которых одержал 3 победы, 3 раза сыграл вничью, а также потерпел 6 поражений.
3 марта "Локомотив" на своем поле примет "Енисей" в рамках 1/8 финала Кубка России. В таблице РПЛ "железнодорожники" занимают 7-е место, имея в своем активе 28 очков.
Гисдоль освобожден от должности главного тренера "Локомотива"
Цорн: Гисдоль не контактировал с "Локо" по поводу решения уйти. Об этом проинформировал его представитель
Спортивный директор "Локомотива" Томас Цорн прокомментировал уход из команды главного тренера Маркуса Гисдоля.
Фото: ФК "Локомотив"