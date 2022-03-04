Ранее нидерландские СМИ сообщали, что "Фейеноорд" хочет заключить с футболистами полноценные соглашения на правах свободного агента, подразумевая, что Тиль и Хендрикс разорвут контракты со "Спартаком".
Тиль выступает за "Спартак" с 2019 года. Хендрикс стал футболистом красно-белых в январе 2021 года.
Источник: Metaratings.
Тиль и Хендрикс не хотят возвращаться в "Спартак". "Фейеноорд" рассчитывает подписать игроков бесплатно летом
Источник: Тиль и Хендрикс не обращались в "Спартак" для разрыва контракта
Полузащитники "Фейеноорда" Гус Тиль и Йоррит Хендрикс, арендованные у московские "Спартака", не обращались в московский клуб для разрыва соглашений.
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