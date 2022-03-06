- Сложно говорить, кто выиграет. Фаворита в сегодняшнем матче нет. И "Динамо", и "Спартак" будут выжимать победу. Это две сильнейших команды России. Думаю, сегодня будет отличный футбол! Я сегодня, конечно же, буду смотреть матч на стадионе, - передает слова Семина "РБ Спорт".
6 марта в 19:00 по московскому времени столичные "Динамо" и "Спартак" встретятся между собой в рамках 20 тура Российской премьер-лиги на стадионе бело-голубых. Их очный матч в первом круге завершился ничейным счетом 2:2, при этом красно-белым удалось отыграться с 0:2 в концовке матча благодаря двум голам центральных защитников.
Семин оценил шансы "Динамо" и "Спартака" на успех в очном матче 20 тура РПЛ
Экс-главный тренер "Локомотива" и "Ростова" Юрий Семин дал комментарий по предстоящему матчу 20 тура чемпионата России "Динамо" - "Спартак".
Фото: РПЛ