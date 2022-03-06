"Здоровье нормально. Вернусь в общую группу где-то через 10 дней. Буду ли готов к матчу с ЦСКА? Нет", - цитирует Гильерме Sport24.
Напомним, Гильерме получил повреждение в матче 15-го тура против "Ахмата". В декабре стало известно, что голкипер перенес операцию. Сообщалось, что срок его восстановления составит от трех до четырех месяцев.
В нынешнем сезоне 35-летний голкипер провел 18 матчей за "Локо", в которых пропустил 19 мячей. После сегодняшней победы над "Химками" "Локомотив" занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ. В активе красно-зеленых 31 очко.
Гильерме: вернусь в общую группу где-то через 10 дней. Буду ли готов к ЦСКА? Нет
Голкипер "Локомотива" Гильерме рассказал, когда вернется в строй после повреждения.
Фото: ФК "Локомотив"