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Гильерме: вернусь в общую группу где-то через 10 дней. Буду ли готов к ЦСКА? Нет

Голкипер "Локомотива" Гильерме рассказал, когда вернется в строй после повреждения.
Фото: ФК "Локомотив"
"Здоровье нормально. Вернусь в общую группу где-то через 10 дней. Буду ли готов к матчу с ЦСКА? Нет", - цитирует Гильерме Sport24.

Напомним, Гильерме получил повреждение в матче 15-го тура против "Ахмата". В декабре стало известно, что голкипер перенес операцию. Сообщалось, что срок его восстановления составит от трех до четырех месяцев.

В нынешнем сезоне 35-летний голкипер провел 18 матчей за "Локо", в которых пропустил 19 мячей. После сегодняшней победы над "Химками" "Локомотив" занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ. В активе красно-зеленых 31 очко.


Теги: Гильерме Локомотив ЦСКА
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