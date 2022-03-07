- Если из "Зенита" уйдут все легионеры, то клуб всё равно станет чемпионом. И еще не один сезон. В "Зените" собраны сильнейшие российские игроки и опытный тренерский штаб, которого нет ни у одного другого клуба РПЛ. Отъезд легионеров, конечно, скажется на качестве игры, но даже с полностью российским составом "Зенит" еще пару лет будет диктовать свои правила в РПЛ, - передает слова Петржелы Sport24.
Петербургский "Зенит" становился чемпионом в трех последних сезонах Российской премьер-лиги - 2018/2019, 2019/2020 и 2020/2021. В турнирной таблице текущего чемпионата сине-бело-голубые по итогам 20 туров лидируют с 5-очковым отрывом от ближайшего преследователя "Динамо". В составе "Зенита" выступают футболисты с опытом игры за сборную России - защитники Дмитрий Чистяков, Вячеслав Караваев и Алексей Сутормин, полузащитники Далер Кузяев, Магомед Оздоев и Александр Ерохин, нападающие Артем Дзюба и Андрей Мостовой.
Петржела: если из "Зенита" уйдут все легионеры, то клуб всё равно станет чемпионом, и не один сезон
Экс-главный тренер "Зенита" Властимил Петржела высказался о возможном отъезде легионеров сине-бело-голубых.
Фото: ФК "Зенит"