Об этом сообщил генеральный директор "Химок" Владимир Габулов.
"Филип Дагерстол покинул расположение клуба и уехал из России. В клубе дали ему несколько выходных в связи с переживаниями игрока. В связи с решением ФИФА не знаем, что будет дальше", - цитирует Габулова ТАСС.
Защитник Филип Дагерстол перешел в "Химки" зимой 2021 года на правах свободного агента. В текущем сезоне шведский футболист провел 17 матчей в РПЛ, результативными действиями не отметился. Контракт 25-летнего защитника с российским клубом рассчитан до 30 января 2024 года.
"Химки" в таблице Российской Премьер-лиги занимают последнее, 16-е место. В 20 матчах подмосковный клуб набрал 14 очков. 13 марта "Химки" на своем поле примут "Сочи".
Шведский защитник Дагерстол покинул расположение "Химок"
Шведский защитник Филип Дагерстол покинул расположение подмосковных "Химок".
Фото: ФК "Химки"