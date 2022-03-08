Это подтвердил глава комитета Артур Григорьянц.
"Протест от "Химок" получен, заседание состоится 10 марта", - сказал Григорьянц.
6 марта "Локомотив" победил "Химки" со счетом 3:2 в матче 20 тура Российской Премьер-лиги. При этом в составе "железнодорожников" в матче принял участие новичок команды - чешский нападающий Ян Кухта, который был удален в последнем матче за свой предыдущий клуб "Славию" и не успел отбыть дисквалификацию в чемпионате Чехии.
"Химки" в таблице РПЛ занимают последнее, 16-е место. В 20 матчах подмосковный клуб набрал 14 очков.
Источник: Матч ТВ
В КДК РФС подтвердили, что получили протест от "Химок" по итогам матча с "Локомотивом"
Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) получил протест от подмосковных "Химок" по итогам матча 20-го тура РПЛ против "Локомотива" (2:3).
Фото: РПЛ