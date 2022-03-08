Накануне ФИФА разрешила легионерам РПЛ приостановить контракты с клубами на срок до 30 июня.
"Столько всего происходит по отношению к нашему спорту, уже ничего не удивляет. Те, кто разорвет контракт в одностороннем порядке, пусть уезжают! Люди, которые зарабатывают здесь деньги, еще и показывают свою неуважительную позицию. Пусть уезжают, я только рад этому буду", - цитирует Самедова "СЭ".
Александр Самедов выступал за "Спартак", "Локомотив", ФК "Москва", "Динамо", "Крылья Советов" и "Знамя". В составе сборной России Самедов провел 53 матча, в которых забил 7 голов.
После 20-го тура Российской Премьер-лиги таблицу единолично возглавляет "Зенит". Петербургский клуб обыграл "Уфу" и набрал 44 очка. "Динамо" проиграло "Спартаку" и теперь отстает от "Зенита" на 5 очков, в активе бело-голубых 39 очков. Тройку замыкает "Сочи", подопечные Федотова в 20 матчах набрали 37 очков.
"Пусть уезжают, только рад буду". Самедов - о возможном отъезде легионеров из РПЛ
Бывший полузащитник сборной России Александр Самедов прокомментировал решение ФИФА по легионерам в российском футболе.
Фото: РИА Новости