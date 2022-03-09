"По Жиркову пока нет ясности. Смотрим на его состояние. Все решит медштаб в день игры, будет готов — сыграет", - цитирует Терюшкова Sport24.
Напомним, Жирков в последнем туре вышел на поле в стартовом составе против "Локомотива", но был заменен из-за повреждения уже на 34-й минуте.
"Химки" объявили о подписании Жиркова 12 января. До этого футболист с июля прошлого года находился в статусе свободного агента. До этого Жирков выступал за "Зенит", "Динамо", "Анжи", "Челси" и ЦСКА. В августе этого года Жиркову исполняется 39 лет.
Соперником "Химок" в следующем туре станет "Сочи". Встреча пройдет 13 марта на домашнем стадионе подмосковного клуба.
В "Химках" рассказали о состоянии Жиркова, получившего травму в матче с "Локомотивом"
Член наблюдательного совета "Химок" Роман Терюшков прокомментировал состояние травмированного защитника подмосковной команды Юрия Жиркова.
Фото: РПЛ