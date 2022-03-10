"Сейчас команда в полном составе готовится к важной игре с ЦСКА. Никто из футболистов не высказывает желания покинуть "Локомотив", - цитирует Цорна ТАСС.
Напомним, встреча между "Локомотивом" и ЦСКА состоится на "РЖД Арене" 12 марта. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени. В преддверии встречи "Локомотив" занимает 6-е место в РПЛ. В активе "железнодорожников" 31 очко в 19 матчах. При этом у красно-зеленых есть один матч в запасе.
Ранее сегодня появилась информация, что "Ростов" приостанавливает действие контрактов пятерых иностранных футболистов. Кроме того, "Краснодар" официально ненадолго отпустил легионеров из расположения клуба.
Цорн: никто из футболистов не высказывает желания покинуть "Локомотив"
Спортивный директор "Локомотива" Томас Цорн рассказал о ситуации с легионерами в клубе.
Фото: ФК "Локомотив"