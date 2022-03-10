По информации источника, оба клуба спрашивали у Карпина, готов ли он рассмотреть вариант поработать с командами. Отмечается, что для тренера первым выбором всегда был "Ростов" из-за дружеских отношений с президентом клуба Арташесом Арутюнянцом. На совмещение Карпин был готов пойти только в донской клуб.
Напомним, сегодня РФС сообщил, что разрешил Карпину вернуться к работе с "Ростовом", которую он будет совмещать со сборной России. При этом отмечается, что при возвращении выступлений национальной команды в международных турнирах, совмещение может быть завершено.
Валерий Карпин возглавлял "Ростов" с декабря 2017 по август 2021 года. В июле прошлого года он параллельно возглавил сборную России после увольнения Станислава Черчесова. Предполагалось, что Карпин уже тогда будет совмещать посты, но спустя несколько недель он объявил о том, что покидает ростовчан, чтобы сосредоточиться на работе в сборной.
Источник: Чемпионат
Источник: Карпин отказал "Локомотиву" и "Краснодару" ради возвращения в "Ростов"
Главный тренер сборной России Валерий Карпин получал предложения возглавить "Локомотив" и "Краснодар".
Фото: ФК "Ростов"