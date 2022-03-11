— Клаудиньо хорошо себя чувствует и готов к предстоящему матчу. Далер Кузяев тренируется в общей группе и готов сыграть, — приводит слова Семака официальный сайт "Зенита".
25-летний Клаудиньо в нынешнем сезоне забил девять голов и отдал четыре голевые передачи в 22 матчах во всех турнирах.
29-летний Кузяев в 19 матчах во всех турнирах забил два гола и отдал пять голевых передач.
Семак: Клаудиньо и Кузяев смогут сыграть с "Крыльями Советов"
Главный тренер "Зенита" Сергей Семак рассказал, что футболисты команды Клаудиньо и Далер Кузяев готовы сыграть в матче 21-го тура Российской Премьер-Лиги с "Крыльями Советов".
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