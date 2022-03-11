"Думаю, что фаворит предстоящего матча — ЦСКА. Армейцы после возобновления чемпионата выглядят достаточно мощно. Видимо, очень хорошо поработали в зимнюю паузу. Локомотив» в последнем матче обыграл «Химки». Но это все-таки не показатель. Но как бы то ни было, посмотрим. Может быть, и чудеса случаются. Но в целом не вижу у нынешнего "Локомотива" потенциала", - цитирует Нигматуллина "Матч ТВ".
Встреча между ЦСКА и "Локомотивом" состоится на "РЖД Арене" уже в эту субботу, 12 февраля. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени. В преддверии встречи команды разделяют пять очков - ЦСКА с 36-ю очками занимает четвертое место, а "Локомотив" с 31-м находится на шестой строчке в турнирной таблице.
Нигматуллин: не вижу у нынешнего "Локомотива" потенциала. Думаю, что фаворит предстоящего матча - ЦСКА
Бывший голкипер сборной России Руслан Нигматуллин поделился ожиданиями от матча 21-го тура между ЦСКА и "Локомотивом".
Фото: инстаграм Руслана Нигматуллина