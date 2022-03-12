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Шавло - о новом контракте Бакаева со "Спартаком": выдвигать запредельные требования сейчас вряд ли уместно

Бывший генеральной директор "Спартака" Сергей Шавло прокомментировал переговоры клуба с Зелимханом Бакаевым о новом контракте.
Фото: ФК "Спартак"
"Футболисты видят, какие проблемы возникают у нас, что уезжают иностранцы. И выдвигать руководству запредельные требования сейчас вряд ли уместно, нужно идти на компромисс. Бакаев — наш воспитанник, надеюсь, он продлит контракт со Спартаком", - цитирует Шавло "Матч ТВ".

Бакаев является воспитанником "Спартака". Его контракт с клубом истекает летом этого года, но переговоры о новом соглашении все еще не привели к положительному результату.

В нынешнем сезоне Бакаев провел 25 матчей во всех турнирах за клуб, в которых отличился одним голом и шестью результативными передачами. Портал Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в 5 млн евро.


Теги: Шавло Бакаев З Спартак
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