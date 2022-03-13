— Со стороны "Зенита" на меня никто не выходил. Из "Спартака" — тоже, — приводит слова Лантратова Sport24.
26-летний Лантратов в нынешнем сезоне в 22 матчах во всех турнирах пропустил 37 голов и восемь раз отыграл "на ноль". Соглашение Лантратова истекает в 2025 году.
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Лантратов: со стороны "Зенита" на меня никто не выходил. Из "Спартака" — тоже
Вратарь "Химок" Илья Лантратов заявил, что ни "Зенит", ни "Спартак" не выходили на него с предложением.
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