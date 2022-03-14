Встреча между "Зенитом" и "Крыльями Советов" проходила в Самаре 13 марта. На самом старте матча форвард сине-бело-голубых Юри Алберто в штрафной площади соперника столкнулся с защитником "Крыльев" Александром Солдатенковым. Арбитр Антон Фролов не стал назначать одиннадцатиметровый.
После этого "Зенит" смог открыть счет на 86-й минуте, отличился Круговой, но удержать победу команде Сергея Семака не удалось. Уже в компенсированное ко второму тайму время Барач поразил ворота Кержакова и принес самарцам ничью.
Источник: "Матч ТВ"
"Зенит" обратился в ЭСК РФС на предмет неназначенного пенальти в матче с "Крыльями"
"Зенит" подал жалобу в экспертно-судейскую комиссию РФС по поводу эпизода с неназначенным пенальти в ворота "Крыльев Советов" (1:1) в 21-м туре.
Фото: РПЛ