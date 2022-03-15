— Почему он не уехал? Это говорит о его человеческих качествах. Это говорит об его ответственности. Он — мужчина, как у нас говорят. Он показал, как мужчина должен вести себя в такой ситуации, — рассказал Ребров в эфире программы "Футбол России".
Итальянский специалист Паоло Ваноли возглавил "Спартак" в декабре 2021 года. На этой должности он заменил португальца Руя Виторию, который был уволен.
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Ребров — о Ваноли: почему он не уехал? Паоло показал, как мужчина должен вести себя в такой ситуации
Координатор "Спартака" Артём Ребров высказался о главном тренере команды Паоло Ваноли.
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