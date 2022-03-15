"Сейчас регионы вряд ли заинтересованы в том, чтобы содержать целую футбольную команду. Это слишком дорого. А найти спонсоров тоже проблематично. Лигу надо не расширять, а сокращать до 12 команд - тогда стадионы хотя бы пустеть не будут. Интерес к футболу возрастет", - цитирует Канчельскиса Sport24.
28 февраля УЕФА и ФИФА выступили с совместным заявлением, согласно которому российские сборные и клубы отстранены от участия во всех международных соревнованиях на неопределенный срок.
Ранее СМИ сообщали, что клубы РПЛ согласовали мораторий на вылет команд в Футбольную национальную лигу по итогам сезона-2021/22. Мораторий предполагает, что все 16 клубов, участвующие в текущем сезоне сохранят свои места в лиге на следующий сезон. В сезоне-2022/23 мораторий будет снят. Также обсуждался вопрос о расширении лиги до 18 команд.
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Канчельскис: РПЛ нужно сокращать до двенадцати команд, а не расширять
Бывший игрок сборной России Андрей Канчельскис поделился мнением о возможном расширении РПЛ.
Фото: РИА Новости