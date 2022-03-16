— Кто не был тренером, тот не поймет тех эмоций, которые он испытывает, когда на поле происходит несправедливость. Как правило, она исходит от судьи.
У тренера есть право высказаться, потому что в регламентах ничего не написано о том, что нельзя ничего говорить, — приводит слова Колоскова РБ Спорт.
Напомним, главный тренер "Рубина" Леонид Слуцкий резко отреагировал на работу судьи Виталия Мешкова в матче казанской команды с "Ростовом" (1:2) в 21-м туре Российской Премьер-Лиги.
Высказывания Слуцкого после матча с "Ростовом" рассмотрят в комитете по этике РФС
Колосков — о Слуцком: кто не был тренером, тот не поймет тех эмоций. У тренера есть право высказаться
Почетный президент РФС Вячеслав Колосков высказался о реакции главного тренера "Рубина" Леонида Слуцкого на судейство Виталия Мешкова.
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