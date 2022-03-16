— Принципиальных различий в календаре "осень-весна" от "весна-осень" я не вижу.
Можно привести в пример чемпионат Норвегии, который проходит по нашей старой системе. Норвежский футбол находится на хорошем уровне, там воспитываются игроки, которые уезжают в крупные европейские клубы, — приводит слова Сёмина "Чемпионат".
Напомним, в последние дни в СМИ стали ходить слухи, что Российская Премьер-Лига может вернуться на систему "весна-осень", по которой чемпионат России проводился до сезона 2010/2011.
В нынешнем сезоне лидером турнирной таблицы РПЛ является "Зенит" из Санкт-Петербурга, набравший в 21 матче 45 очков. Второе место занимает московское "Динамо" (42). Замыкают турнирную таблицу подмосковные "Химки" (15).
Семин: принципиальных различий в календаре "осень-весна" от "весна-осень" я не вижу
Бывший главный тренер "Локомотива" Юрий Семин высказался о возможном возвращении РПЛ к схеме "весна-осень".
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