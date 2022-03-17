Позиция экспертно-судейской комиссии при президенте РФС по поводу назначенного в ворота хозяев поля пенальти в матче "Спартак" - "Краснодар" (1:2) не была единогласной, сообщают СМИ.
По данным источника, итоговое решение о том, что 11-метровый штрафной удар в ворота красно-белых был назначен неверно, было принято минимальным большинством голосов - 3 против 2.
В состав ЭСК в настоящее время входят не имеющие права голоса председатель Ашот Хачатурянц и ответственный секретарь Павел Каманцев, а также 5 членов комиссии с правом голоса - заместитель председателя Сергей Зуев, Витор Перейра, Николай Иванов, Сергей Фурса и Николай Левников.
Источник: "РБ Спорт"
ЭСК: оба гола в ворота "Краснодара" отменены правильно, пенальти в ворота "Спартака" назначен ошибочно
СМИ: при голосовании ЭСК по вопросу пенальти "Краснодара" в ворота "Спартака" голоса разделились практически поровну
По данным источника, решение ЭСК при президенте РФС о том, что пенальти "Краснодара" в ворота "Спартака" назначен ошибочно, было принято с минимальным большинством голосов - 3 против 2.
Фото: РФС