Кенфак принял участие в товарищеском матче "Динамо-2" против "Пересвета" (4:0).
Оливье Кенфак - 2005 года рождения. Родители Кенфака - этнические камерунцы, отец больше 20 лет живет и работает в Краснодаре и имеет российский паспорт. У Оливье также есть паспорт РФ. Ранее Кенфак играл за пляжный клуб "Спартак-Анапа".
"Динамо-2" сезон-2021/22 проводит в ФНЛ-2. В первой части сезона во второй подгруппе группы 2 вторая команда бело-голубых заняла 2-е место, набрав в 20 матчах 38 очков. Лидером по итогам первой части в этой подгруппе является "Шинник" (52 очка).
Первый официальный матч после зимней паузы "Динамо-2" проведет 2 апреля против московского клуба "Кайрат".
Источник: Sport24
На просмотре в "Динамо-2" находится камерунец с российским паспортом из пляжного футбола
На просмотре в "Динамо-2" находится игрок из пляжного футбола Оливье Кенфак.
Фото: ФК "Динамо"