Об этом пишет Матч ТВ.
По информации источника, "железнодорожники" планируют новый проект, направленный на омоложение команды со ставкой на российских футболистов не старше 23 лет. Отмечается, что "Локо" может пригласить наставника молодежной сборной России Михаила Галактионова на должность главного тренера клуба. Он хорошо знает всех молодых футболистов РПЛ.
Галактионов руководит молодежной сборной России с 2019 года. Под его руководством команда принимала участие в чемпионате Европы-2021 (U-21), однако не смогла преодолеть групповой этап.
Напомним, в начале марта с поста главного тренера "Локомотива" ушел немецкий специалист Маркус Гисдоль. Исполняющим обязанности назначен Марвин Комппер. Так как у специалиста нет необходимой лицензии и.о. тренера был заявлен Дмитрий Лоськов.
"Локомотив" в таблице Российской Премьер-лиги занимает 7-е место, набрав в 20 матчах 31 очко.
Источник: "Локомотив" рассматривает новый проект с омоложением команды и назначением Галактионова
Руководство московского "Локомотива" в связи со сложной экономической ситуацией рассматривает проект омоложения команды.
Фото: РФС