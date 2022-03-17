— У Сафонова вообще была возможность уехать в Санкт-Петербург, где предлагали большие деньги. Матвей остался и пошел на эти условия. Это дорогого стоит, — приводит слова Деменко "Спорт день за днем".
Напомним, ранее сообщалось, что игроки "Краснодара" согласились на понижение своих зарплат. У кого-то жалованье понизилось в два раза, у кого-то — в три.
23-летний Сафонов в нынешнем сезоне в 19 матчах чемпионата России пропустил 18 голов и шесть раз сыграл "на ноль". Соглашение вратаря с командой истекает в 2023 году.
Деменко: у Сафонова была возможность уехать в "Зенит", предлагали большие деньги. Матвей остался
Бывший футболист "Краснодара" Максим Деменко рассказал, что вратарь команды Матвей Сафонов мог перейти в "Зенит".
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