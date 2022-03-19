"Я бы хотел пожелать Айртону здоровья, у меня не было злого умысла. Я всегда с детства отличался жесткой игрой, но не жестокой. Хотел бы еще раз извиниться за этот момент, но он был игровой. Я двигался с мячом, увидел Айртона, отдал передачу и, уже когда приземлялся наступил ему на ногу. Я считаю, что это не удаление", - цитирует Гоцука "СЭ".
Напомним, перед концом первого тайма Гоцук, двигаясь с мячом, отдал передачу и после этого прямой ногой наступил на голеностоп Айртона. Арбитр встречи Сергей Иванов не обратил внимания на эпизод и отправил команды на перерыв. Айртон в итоге не смог покинуть поле самостоятельно и вынужден был замениться.
В итоге команды сыграли вничью. На гол Мартинса Перейры незамедлительно ответил Юлдошев, а гол Промеса с пенальти был отменен из-за неправильного исполнения одиннадцатиметрового.
Гоцук: хотел бы пожелать Айртону здоровья, у меня не было злого умысла. Момент был игровой
Защитник "Нижнего Новгорода" Кирилл Гоцук прокомментировал эпизод, в котором он нанес повреждение защитнику "Спартака" Лукасу Айртону.
Фото: ФК "Нижний Новгород"