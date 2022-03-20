Президент РПЛ Хачатурянц вернулся в Россию

Президент Российской Премьер-лиги Ашот Хачатурянц подтвердил информацию о том, что вернулся в Россию.

Фото: Матч ТВ





"Вернулся ли я обратно в Россию? Да, вчера я прилетел в Москву. Все хорошо, работаю", - цитирует Хачатурянца



9 марта, стало известно, что Хачатурянц находится не на территории России. По неофициальным данным, он был в Великобритании. Сам Хачатурянц сообщил, что уехал из Москвы "по личным обстоятельствам" и находился не в Лондоне.



В ноябре прошлого года Ашот Хачатурянц был избран на должность президента Российской Премьер-лиги. Функционер более месяца исполнял обязанности президента лиги после ухода Сергея Прядкина.



Хачатурянц был единственным кандидатом, выдвинутым на эту должность. Руководители клубов РПЛ проголосовали за него единогласно. Ранее сегодня РБ Спорт сообщил, что Хачатурянц прилетел в Москву."Вернулся ли я обратно в Россию? Да, вчера я прилетел в Москву. Все хорошо, работаю", - цитирует Хачатурянца "СЭ" 9 марта, стало известно, что Хачатурянц находится не на территории России. По неофициальным данным, он был в Великобритании. Сам Хачатурянц сообщил, что уехал из Москвы "по личным обстоятельствам" и находился не в Лондоне.В ноябре прошлого года Ашот Хачатурянц был избран на должность президента Российской Премьер-лиги. Функционер более месяца исполнял обязанности президента лиги после ухода Сергея Прядкина.Хачатурянц был единственным кандидатом, выдвинутым на эту должность. Руководители клубов РПЛ проголосовали за него единогласно.