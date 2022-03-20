Ранее сегодня РБ Спорт сообщил, что Хачатурянц прилетел в Москву.
"Вернулся ли я обратно в Россию? Да, вчера я прилетел в Москву. Все хорошо, работаю", - цитирует Хачатурянца "СЭ".
9 марта, стало известно, что Хачатурянц находится не на территории России. По неофициальным данным, он был в Великобритании. Сам Хачатурянц сообщил, что уехал из Москвы "по личным обстоятельствам" и находился не в Лондоне.
В ноябре прошлого года Ашот Хачатурянц был избран на должность президента Российской Премьер-лиги. Функционер более месяца исполнял обязанности президента лиги после ухода Сергея Прядкина.
Хачатурянц был единственным кандидатом, выдвинутым на эту должность. Руководители клубов РПЛ проголосовали за него единогласно.
Президент РПЛ Хачатурянц вернулся в Россию
Президент Российской Премьер-лиги Ашот Хачатурянц подтвердил информацию о том, что вернулся в Россию.
Фото: Матч ТВ