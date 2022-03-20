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"Ахмат" опроверг информацию о штрафе и лишении Семенова капитанской повязки

Пресс-служба "Ахмата" сообщила, что информация о штрафе и лишении защитника Андрея Семенова капитанской повязки не соответствует действительности.
Фото: РПЛ
Ранее телеграм-канал "Мутко против" сообщил, что Семенов поссорился с главным тренером грозненцев Андреем Талалаевым после матча 22-го тура РПЛ с "Локомотивом" (2:3) и был лишен капитанской повязки и оштрафован на 500 тысяч рублей.

"Это полная дезинформация, не соответствующая действительности", - заявили в пресс-службе грозненцев.

Защитник Андрей Семенов выступает за "Ахмат" с 2014 года. В текущем сезоне 32-летний футболист провел 20 матчей в РПЛ, результативными действиями не отметился. В общей сложности за грозненский клуб Семенов сыграл в 237 матчах, в которых забил 6 голов и стал автором 4 результативных передач. Контракт Семенова с "Ахматом" рассчитан до лета 2022 года.

Источник: Матч ТВ


Теги: Ахмат Семенов Талалаев
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