"Ахмат" опроверг информацию о штрафе и лишении Семенова капитанской повязки

Пресс-служба "Ахмата" сообщила, что информация о штрафе и лишении защитника Андрея Семенова капитанской повязки не соответствует действительности.

Фото: РПЛ





"Это полная дезинформация, не соответствующая действительности", - заявили в пресс-службе грозненцев.



Защитник Андрей Семенов выступает за "Ахмат" с 2014 года. В текущем сезоне 32-летний футболист провел 20 матчей в РПЛ, результативными действиями не отметился. В общей сложности за грозненский клуб Семенов сыграл в 237 матчах, в которых забил 6 голов и стал автором 4 результативных передач. Контракт Семенова с "Ахматом" рассчитан до лета 2022 года.



Источник: Ранее телеграм-канал "Мутко против" сообщил, что Семенов поссорился с главным тренером грозненцев Андреем Талалаевым после матча 22-го тура РПЛ с " Локомотивом " (2:3) и был лишен капитанской повязки и оштрафован на 500 тысяч рублей."Это полная дезинформация, не соответствующая действительности", - заявили в пресс-службе грозненцев.Защитник Андрей Семенов выступает за "Ахмат" с 2014 года. В текущем сезоне 32-летний футболист провел 20 матчей в РПЛ, результативными действиями не отметился. В общей сложности за грозненский клуб Семенов сыграл в 237 матчах, в которых забил 6 голов и стал автором 4 результативных передач. Контракт Семенова с "Ахматом" рассчитан до лета 2022 года.Источник: Матч ТВ