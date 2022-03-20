- Велик ли кредит доверия к Слуцкому? Считаю, что очень велик. Любого другого тренера за подобные результаты уже бы не было в "Рубине". Слуцкий находится там практически три сезона. Накупили игроков, говорили-обещали, но что-то вечно мешает. Если посчитать, сколько вложено и сколько наиграно, то, конечно, эффективность вложений очень низкая, - передает слова Билялетдинова "РБ Спорт".
Матч 22 тура Российской премьер-лиги ЦСКА - "Рубин" завершился разгромной победой московского клуба со счетом 6:1, уже к 26 минуте игры счет был 4:0 в пользу красно-синих. В этой игре у казанцев случилось два удаления - на 44 минуте при счете 4:1 вторую желтую карточку получил полузащитник Александр Ломовицкий, на 85 минуте при счете 5:1 во время назначения пенальти за второе предупреждение был удален с поля защитник Сильвие Бегич. Ранее в весенних матчах РПЛ "Рубин" победил на выезде "Ахмат" (2:1) в 20 туре и уступил на своем поле "Ростову" (1:2) в 21 туре, при этом в домашней игре у казанцев также было удаление - на 19 минуте прямую красную карточку получил нападающий Виталий Лисакович. С 25 очками в 22 матчах подопечные Леонида Слуцкого занимают десятую строчку турнирной таблицы.
"Любого другого тренера за подобные результаты уже бы не было в "Рубине". Р. Билялетдинов высказался о Слуцком
Экс-главный тренер "Рубина" Ринат Билялетдинов прокомментировал ситуацию в клубе для нынешнего наставника команды Леонида Слуцкого после разгромного поражения от ЦСКА (1:6).
Фото: ФК "Рубин"