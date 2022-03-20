Слуцкий будет готовить "Рубин" к матчу с "Химками"

Пресс-служба "Рубина" сообщила о том, что главный тренер клуба Леонид Слуцкий продолжит работу с командой.

Фото: ФК "Рубин"





В матче 22 тура Российской премьер-лиги "Рубин" разгромно уступил в гостях - Слуцкий будет готовить " Рубин " к игре с "Химками", - передает слова представителя пресс-службы "Рубина" РИА Новости В матче 22 тура Российской премьер-лиги "Рубин" разгромно уступил в гостях ЦСКА (1:6). В последних 7 официальных матчах казанский клуб под руководством главного тренера Леонида Слуцкого одержал 1 победу, потерпев при этом 6 поражений. 1 апреля в 19:00 по московскому времени "Рубин" принимает на своем поле подмосковные "Химки" в рамках 23 тура чемпионата России.