СМИ: семье Кварацхелии поступают угрозы. Футболист "Рубина", скорее всего, не вернется в Россию

Полузащитник "Рубина" Хвича Кварацхелия, вероятнее всего, не вернется в Россию после ближайших матчей за сборную Грузии.

Фото: РПЛ





Полузащитник Хвича Кварацхелия вызван на ближайшие матчи сборной Грузии. Национальная команда проведет два товарищеских матча - против Боснии и Герцеговины 25 марта, а также с Албанией 29 марта.



Напомним, Хвича вышел с капитанской повязкой на матч против



В нынешнем сезоне Кварацхелия провел 19 матчей в РПЛ, в которых отличился двумя голами и пятью результативными передачами. Его контракт с "Рубином" действует до лета 2024 года.



Напомним, ранее ФИФА разрешила легионерам РПЛ приостановить контракты с клубами на срок до 30 июня. Как сообщает "Матч ТВ" , связано это с тем, что на семью футболиста оказывается давление из-за его выступлений за российский клуб.Полузащитник Хвича Кварацхелия вызван на ближайшие матчи сборной Грузии. Национальная команда проведет два товарищеских матча - против Боснии и Герцеговины 25 марта, а также с Албанией 29 марта.Напомним, Хвича вышел с капитанской повязкой на матч против ЦСКА . Казанцы в итоге уступили с разгромным счетом - 1:6.В нынешнем сезоне Кварацхелия провел 19 матчей в РПЛ, в которых отличился двумя голами и пятью результативными передачами. Его контракт с "Рубином" действует до лета 2024 года.Напомним, ранее ФИФА разрешила легионерам РПЛ приостановить контракты с клубами на срок до 30 июня.