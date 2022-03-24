"Локомотив"? Узнал об этом из прессы. Конечно, приятно, что работу тренерского штаба и мою в частности оценили, но на меня из "Локомотива" никто не выходил", - приводит слова Галактионова Sport24.
Напомним, в марте появилась информация, что "Локомотив" рассматривает смену стратегии, которая будет предполагать ставку на молодых российских футболистов. В связи с этим сообщалось, что клуб рассматривает Михаила Галактионова на пост главного тренера.
После 22 туров "Локомотив" занимает шестое место в РПЛ. В активе "железнодорожников" 34 очка, но у команды Марвина Комппера есть один матч в запасе.
Михаил Галактионов возглавляет молодежную сборную с 2018 года. Ранее он тренировал юношескую сборную России и грозненский "Ахмат".
Галактионов: приятно, что мою работу оценили, но на меня из "Локомотива" никто не выходил
Главный тренер молодежной сборной России Михаил Галактионов прокомментировал слухи об интересе к нему со стороны "Локомотива".
Фото: сборная России