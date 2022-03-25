Распоряжение Правительства опубликовано на интернет-портале правовой информации.
Правительство одобрило отчуждение "РЖД" 100 именных акций клуба, что составляет 0,0015% от уставного капитала.
После 22-го тура Российской Премьер-лиги "железнодорожники" занимают 6-е место в турнирной таблице. В активе команды 34 очка. "Локо" провел 21 матч - игра с "Краснодаром" была перенесена из-за закрытия аэропорта в Краснодаре. Новая дата матча - 4 мая.
В последнем матче перед паузой на игры сборных "Локомотив" в гостях одолел грозненский "Ахмат" со счетом 3:2. В начале марта пост главного тренера команды покинул немецкий специалист Маркус Гисдоль.
Ближайший матч "Локомотив" проведет 2 апреля. На своем поле "железнодорожники" примут "Спартак". Стартовый свисток в этой встрече прозвучит в 19:30 мск.
Правительство разрешило "РЖД" продать часть акций футбольного "Локомотива"
Правительство одобрило продажу "Российскими железными дорогами" небольшой доли в футбольном клубе "Локомотив".
Фото: РПЛ