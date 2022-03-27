Как сообщает "СЭ", динамовцы будут платить ему зарплату и обеспечат медицинскую страховку.
В четверг, 24 марта, Кварацхелия официально подписал временное соглашение с грузинским "Динамо Батуми". Полузащитник будет выступать за команду до конца июня этого года. Он временно приостановил свой контракт с казанским "Рубином"
В нынешнем сезоне Кварацхелия провел 19 матчей в РПЛ, в которых отличился двумя голами и пятью результативными передачами. Его контракт с "Рубином" действует до лета 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 21-летнего грузина в 16 млн евро.
Источник: зарплату Кварацхелии будет платить батумское "Динамо"
Все денежные обязательства, связанные с выступлением полузащитника Хвичи Кварацхелии за батумское "Динамо", взял на себя этот грузинский клуб.
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