Матчи Скрыть

Сделать ставку

Источник: зарплату Кварацхелии будет платить батумское "Динамо"

Все денежные обязательства, связанные с выступлением полузащитника Хвичи Кварацхелии за батумское "Динамо", взял на себя этот грузинский клуб.
Фото: Getty images
Как сообщает "СЭ", динамовцы будут платить ему зарплату и обеспечат медицинскую страховку.

В четверг, 24 марта, Кварацхелия официально подписал временное соглашение с грузинским "Динамо Батуми". Полузащитник будет выступать за команду до конца июня этого года. Он временно приостановил свой контракт с казанским "Рубином"

В нынешнем сезоне Кварацхелия провел 19 матчей в РПЛ, в которых отличился двумя голами и пятью результативными передачами. Его контракт с "Рубином" действует до лета 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 21-летнего грузина в 16 млн евро.


Теги: Кварацхелия Рубин Динамо Батуми
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится

Последние новости

Агент - о восстановлении Магкеева: надеемся, что Стас появится на поле в этом сезоне
Антон Миранчук на следующей неделе вернется в общую группу "Локомотива"
У руководства "МЮ" худшая в АПЛ поддержка фанатов. Абрамовича поддерживают 92,5% болельщиков "Челси"
Агент: Головина ничего не беспокоит, он спокойно работает и готовится к очередному туру Лиги 1
Семин: чемпионат мира без российских фигуристок - это как футбол без Месси и Роналду 3
"Эспаньол" может выкупить Вильену у "Краснодара" за 2,5 млн евро
Тренер сборной Швеции: не представляю, сможем ли справиться с Польшей с той игрой, что показали против чехов 1
Тульский "Арсенал" забил девять голов "Пересвету" в контрольном матче 1
"Вареником выходить нельзя". Сборная России показала установку Карпина на матч с молодежкой (видео) 1
"Сочи" разгромил в товарищеском матче "Иртыш"
Кавазашвили: Бакаев - лучший игрок "Спартака" последних двух лет. Он заиграл бы и в Италии 3
Источник: зарплату Кварацхелии будет платить батумское "Динамо" 1
СМИ: в "Спартаке" не поднимали вопрос об отставке Ваноли 2
"Химки" обыграли в товарищеском матче "Локомотив" благодаря голу Глушакова с пенальти
Агент: думаю, Малком и Клаудиньо уже в России
Источник: домработница украла 15 тысяч евро из квартиры сына президента ЦСКА Гинера 2
Главный тренер "Ференцвароша" Черчесов: апрель обещает стать интересным и насыщенным
"Следующее представление - матч с "Уралом". ЦСКА поздравил фанатов с днем театра
Хуньяли - свисте фанатов в адрес Месси: это неуважение к все еще лучшему игроку в мире 4
СМИ: "Барселона" согласовала контракт с Рафиньей
Ловчев: расцениваю Максименко и Селихова как средних вратарей 7
Ибрагимович - о "Золотом мяче": если ты говоришь, что хочешь, не получишь такую награду
Стало известно, когда Жирков и Мамаев вернутся в общую группу "Химок"
Погба: "Манчестер юнайтед" ничего не выиграл что в этом году, что в прошлые. Это грустно
"Вулверхэмптон" хочет подписать новый контракт с Невешем
Источник: "ПСЖ" может приобрести Лукаку летом
Мостовой - после победы сборной России над молодежной командой: для молодежки матч пошел на пользу. Смысла в сборе не вижу
Лапорта: Куман спросил меня, подходит ли он "Барселоне" как тренер. Я очень четко ответил, что нет
СМИ: "ПСЖ" и Маркиньос не могут договориться о новом контракте
Источник: Кавани согласовал контракт с "Реалом Сосьедад"
Все новости
-